Anm: in fase di installazione le 7 nuove emettitrici di titoli di viaggio che saranno ufficialmente in funzione dal 29 giugno

(FERPRESS) – Napoli, 25 GIU – Dal 10 giugno sono in fase di installazione le 7 nuove emettitrici di titoli di viaggio che saranno ufficialmente in funzione dal 29 giugno, dopo la fase di collaudo, nelle principali stazioni della metro linea 1 di Anm: Garibaldi, Toledo, Municipio, Vanvitelli, Quattro Giornate, Medaglie d’Oro e Chiaiano.

