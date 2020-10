Anm: domani fermo parziale impianti Funicolari Chiaia e Mergellina per mancanza capiservizio

(FERPRESS) – Napoli, 9 OTT – Domani sabato 10 Ottobre, due capiservizio delle Funicolari di Napoli hanno richiesto congedo parentale per il secondo turno. Questa tipologia di permesso non può essere negata. Anm ha contattato subito gli altri capiservizio per organizzare la sostituzione, ma nessun collega si è reso disponibile oltre quelli in servizio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/10/2020 h 12:32 - Riproduzione riservata