Anm: disagi e rallentamenti sulla Linea 1 della metro. Al lavoro per rapida messa in esercizio dei due treni nuovi

(FERPRESS) – Napoli, 24 SET – Ieri mattina dalle 8.50 alle 11.50 la Linea 1 della Metropolitana di Napoli ha limitato la sua circolazione alla tratta Piscinola-Dante. La circostanza si sta verificando di frequente e di questo Anm si scusa con i cittadini, comprendendo i gravi disagi a cui li sottopone.

