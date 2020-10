Anm: dal 12 ottobre l’ascensore Chiaia sospende il servizio per consentire il rinnovo dell’impianto di risalita

(FERPRESS) – Napoli, 5 OTT – Da lunedì 12 ottobre l’ascensore Chiaia ANM sospende il servizio per consentire il rinnovo dell’impianto di risalita che collega Via Chiaia a Monte di Dio. Raggiunti i trent’anni e terminato il ciclo di vita tecnica, come previsto obbligatoriamente dalla normativa, l’ascensore deve essere sottoposto a lavori di ammodernamento che prevedono la sostituzione delle strutture e le parti in movimento.

Pubblicato da COM il: 5/10/2020 h 13:56 - Riproduzione riservata