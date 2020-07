Anm: prima corsa notturna per il nuovo treno della metro linea 1

(FERPRESS) – Napoli, 22 LUG – Si è svolta nella notte la prima corsa di prova sulla Linea 1 del nuovo treno della metropolitana di Napoli alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha stanziato i circa 180 milioni per l’acquisto di venti nuovi treni che andranno a sostituire i vecchi vagoni in circolazione dall’inizio degli anni ’90. Lo annuncia Anm con un comunicato stampa.

