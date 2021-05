ANM: conclusa vaccinazione dipendenti all’interno del centro vaccinale allestito da Eav

(FERPRESS) – Napoli, 26 MAG – Si è conclusa ieri la vaccinazione dei dipendenti Anm all’interno del centro vaccinale allestito da Eav a Napoli per gli addetti del trasporto pubblico. In totale sono stati circa 1.000 i dipendenti dell’azienda di trasporto napoletana vaccinati nell’hub Eav, la restante parte aveva già ricevuto la vaccinazione negli hub regionali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it