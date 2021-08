ANM: al via procedura per Sub affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico suburbano

(FERPRESS) – Napoli, 3 AGO – ANM – Azienda Napoletana Mobilità – indice una procedura aperta per l’affidamento,con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto per il Sub affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico suburbano.

Durata: 91 giorni naturali e consecutivi dall’avvio del servizio.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14 dell’8 settembre 2021.

[/dc]

Pubblicato da RED il: 3/8/2021 h 10:54 - Riproduzione riservata