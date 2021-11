ANITA: si avvicina il regolamento che introduce la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – Nella giornata di ieri, mercoledì 10 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il regolamento che introduce la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO), da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica.

“Il buon esito della discussione di ieri in Consiglio dei Ministri sul regolamento che attua lo Sportello unico doganale e dei controlli è per noi un’ottima notizia. Da troppo tempo il regolamento era incagliato nelle pieghe della burocrazia italiana, con il trasporto che ne aveva un disperato bisogno per lo snellimento e il coordinamento delle procedure doganali e di controllo che insistono sulle merci. Grazie all’inserimento nel PNRR della realizzazione del SUDOCO, si dà compimento a una importante riforma per la logistica” – commenta il Segretario Generale di ANITA Giuseppina Della Pepa.

