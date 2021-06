ANITA: per il Brennero le scelte politiche di transito devono essere prese da tutti i Paesi del corridoio SCAN-MED

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – ANITA, l’Associazione del trasporto e della logistica di Confindustria, ringrazia il Ministro Enrico Giovannini per avere affrontato – nel recente incontro dell’8 giugno con la Ministra dei trasporti austriaca Leonore Gewessler – nuovamente il problema delle limitazioni unilaterali imposte dal Tirolo all’intercambio commerciale tra l’Italia e il Nord Europa attraverso il Brennero.

