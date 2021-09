Angelo Cotroneo (Uiltrasporti): necessario un contratto unico adottato da tutti

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – Tra meno di un mese, come accade da otto anni, a Milano la Uiltrasporti organizza il suo appuntamento per parlare di merci in ferrovia. Scadenza ormai tradizionale con la quale il mondo delle imprese ferroviarie, degli operatori logistici e portuali si confronta con il sindacato. Come sempre l’organizzatore dell’iniziativa è Angelo Cotroneo. A lui chiediamo come si sta preparando il convegno dell’8 ottobre.

Cotroneo, quest’anno il titolo del vostro appuntamento è “Oltre la crisi: la logistica integrata dopo il Covid-19”. Come sempre il confronto sarà con le imprese ferroviarie e gli operatori del settore. Ci faccia qualche nome di chi ha già confermato la sua partecipazione..

Come imprese ferroviarie parteciperanno la società Hupac e la Società Medway

Il settore delle merci in ferrovia da anni non è più gestito unicamente dalle aziende che fanno capo alle Ferrovie dello Stato. Le imprese ferroviarie sono ormai molte e questo, pensiamo, abbia comportato anche per il sindacato un profondo rinnovamento della struttura della contrattazione, a partire dalla presenza di diversi contratti di lavoro. E quest’anno parlerete proprio di logistica integrata…

Certo la presenza di più contratti collettivi crea un problema per lo più al sistema, occorre, ma lo sosteniamo da anni come Uiltrasporti, la necessità di un contratto unico che attraverso una reale imposizione legislativa sia adottato da tutti le IF; solo così ci potrà essere una sana concorrenza e una giusta commisurazione tra tempi di lavoro e vita privata. Durante il convegno parleremo anche di logistica integrata perché riteniamo che sia importante una maggiore sinergia della gomma con la ferrovia.

