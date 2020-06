Anfia: pubblicato il Dossier “Trasporto passeggeri e mobilità” con dati aggiornati su mobilità e trasporto delle persone

(FERPRESS) – Torino, 25 GIU – E’ stato pubblicato il Dossier ANFIA “Trasporto passeggeri e mobilità”, realizzato dall’Area Studi e Statistiche dell’Associazione a Giugno 2020.

Il Dossier raccoglie informazioni e dati aggiornati sul tema della mobilità e del trasporto delle persone – un ampio ritratto di “come ci si muove in Italia” – favorendo una lettura integrata dei fenomeni in atto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it