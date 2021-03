Anfia: produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme registra nel 2021 un +2,3%

(FERPRESS) – Torino, 10 MAR – A gennaio 2021, secondo i dati ISTAT, la produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme registra un aumento tendenziale del 2,3%. Ricordiamo che nell’intero 2020 la variazione tendenziale è stata a del -21%.

