ANFIA Next Mobility Hackathon : al via il 1° febbraio le candidature degli studenti

(FERPRESS) – Torino, 29 GEN – Il 1° febbraio 2021 apriranno ufficialmente le iscrizioni alla prima edizione dell’ANFIA Next Mobility Hackathon, il contest dedicato alla mobilità urbana sostenibile e promosso dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell’Associazione. L’iniziativa, indirizzata agli studenti maggiorenni di tutte le scuole italiane, li invita a misurarsi sui nuovi trend del settore automotive, ideando soluzioni innovative per creare un sistema di trasporto più efficiente, rispettoso dell’ambiente e sicuro.

Le proposte, declinate su uno dei tre temi proposti, ovvero Engineering & design, Autonomous & Data driven mobility e Interfacce HMI, dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2021. La manifestazione si avvale del patrocinio di Torino Wireless e del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino e del sostegno di alcuni autorevoli sponsor, aziende di primo piano della filiera automotive: ASK Industries, BLUE Engineering, Bylogix, CECOMP, CSI, DENSO, Italdesign e Pininfarina – come gold sponsor – e Agrati e Au-To Consorzio come silver sponsor.

Le aziende sponsor, in fase di assegnazione dei premi, potranno offrire agli studenti meritevoli un tutoraggio a distanza per eventuali integrazioni ai progetti stessi. Entro il 30 marzo verrà pubblicata la classifica dei progetti vincitori, sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione dell’evento, composto da

esperti del settore della mobilità provenienti dalle aziende associate ANFIA e dal mondo accademico e industriale, e delle preferenze di una “giuria popolare”. Attraverso la piattaforma web dell’evento, infatti, e con il supporto dei social network, gli utenti registrati avranno la possibilità di votare le proposte più interessanti. La classifica della “community” sarà consegnata al Comitato, che ne terrà conto in fase di valutazione finale.

A conclusione della rassegna, è prevista l’organizzazione di un evento finale di premiazione dei vincitori.

Pubblicato da COM il: 29/1/2021 h 15:38 - Riproduzione riservata