Anfia: maggio molto critico per mercato autocarri e bus. Contrazione più lieve per veicoli trainati

(FERPRESS) – Torino, 23 GIU – – Nonostante la riapertura dei concessionari e delle reti di vendita a inizio maggio e il progressivo allentamento delle misure restrittive anti Covid19, il mercato degli autocarri riporta ancora una significativa flessione a doppia cifra nel mese, anche se in recupero sul tracollo di aprile. Per i veicoli trainati la

contrazione è decisamente più contenuta, ma riconducibile anche al confronto con un maggio 2019 risultato in calo del 16,1%. Per entrambi i comparti, il cumulato dei primi 5 mesi del 2020 presenta risultati preoccupanti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/6/2020 h 09:34 - Riproduzione riservata