Anfia: a febbraio immatricolate 163.191 autovetture, l’8,6% in meno di febbraio 2019

(FERPRESS) – Torino, 6 MAR – Nel mese di febbraio sono state immatricolate 163.191 autovetture, l’8,6% in meno di febbraio 2019 (elaborazioni ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 06/03/2020). Nei primi due mesi del 2020, le immatricolazioni sono state 318.959, il 7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

Pubblicato da COM il: 6/3/2020 h 16:25 - Riproduzione riservata