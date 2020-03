Anfia: a febbraio 2020 veicoli trainati -23,8%; autocarri +9,7%; autobus: +19,9%

(FERPRESS) – Torino, 20 MAR – Il settore produttivo dei veicoli industriali si appresta ad affrontare le gravi conseguenze derivanti dalla gestione dell’emergenza coronavirus, tra rallentamenti della produzione, chiusura di alcuni stabilimenti e blocco dell’iter di immatricolazione derivante dalla sospensione delle attività del personale delle

motorizzazioni provinciali.

Il ripristino delle attività di verifica e prova è fondamentale per il tessuto produttivo nazionale, essendo le stesse attuabili nel rispetto delle disposizioni governative sul contenimento della diffusione dell’epidemia. Altrettanto prioritaria, al fine di incoraggiare la prosecuzione della produzione e di preparare la necessaria ripresa del

mercato, è la rapida attuazione delle misure di supporto agli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, impiegando le risorse già stanziate dal Decreto legge fiscale (12,9 milioni di euro) e dalla Legge di bilancio 2020 (circa 50 milioni di euro).

I numeri del mercato, certamente non significativi nell’evoluzione dello scenario derivante dall’emergenza in corso, mostrano un trend negativo nei primi due mesi del 2020 sia per gli autocarri che per i veicoli trainati, ma mentre per i primi nel secondo mese dell’anno si è assistito ad un recupero, per i secondi il bimestre si chiude con una

pesante flessione a doppia cifra. Sono infatti 4.013 i libretti di circolazione di nuovi autocarri rilasciati a gennaio-febbraio 2020, l’1,2% in meno dello stesso periodo del 2019, mentre nel mese di febbraio ammontano a 1.931 (+9,7% rispetto a febbraio 2019).

Diversa la situazione per rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg, con 2.187 libretti di circolazione rilasciati nel primo bimestre 2020, ovvero ben il 20,6% in meno rispetto a gennaio-febbraio 2019, così ripartiti: 172 rimorchi (-29,2%) e 2.015 semirimorchi (-19,8%). A febbraio 2020, sono stati rilasciati 1.038 libretti di

circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-23,8%), suddivisi in 76 rimorchi (-38,7%) e 962 semirimorchi (-2,3%).

Pubblicato da COM il: 20/3/2020 h 12:38 - Riproduzione riservata