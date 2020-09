Ancona: riunione organizzata dall’Autorità portuale per confronto su strategia di rinascita per l’area logistica dell’ex Tubimar

(FERPRESS) – Ancona, 29 SET – Dall’emergenza alla ripartenza nel più breve tempo possibile. E’ l’obiettivo condiviso da Autorità di sistema portuale, Capitaneria di porto e Comune di Ancona, associazioni di categoria, sindacati e operatori portuali sulla rinascita dell’area ex Tubimar nel porto di Ancona dopo il terribile incendio del 16 settembre, riuniti nella sede Adsp per un confronto sulla strategia da definire per il futuro della zona produttiva logistica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 29/9/2020 h 13:04 - Riproduzione riservata