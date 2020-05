Ancona: dall’Europa nuove risorse per i porti dell’Adriatico centrale per sostenibilità e innovazione

(FERPRESS) – Ancona, 5 MAG – Il 9 maggio è la Festa dell’Europa e il porto di Ancona si avvicina alla ricorrenza con ottime notizie che arrivano proprio da due dei programmi di cooperazione dell’area adriatica. Sono stati approvati in questi giorni di due importanti finanziamenti europei per i progetti strategici dei trasporti del programma Italia-Croazia: Susport e Mimosa hanno ricevuto 14,2 milioni di euro interamente cofinanziati dal programma di cooperazione europeo e dai fondi nazionali di supporto.

