Ancim e Assarmatori chiedono di abolire il limite del 50 per cento di passeggeri per i traghetti

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – Per il turismo non esiste una ripresa che viaggi al 50%. Questo il messaggio che Ancim, l’associazione che rappresenta i 35 Comuni delle 87 isole minori e ASSARMATORI, l’associazione che raggruppa la quasi totalità̀ delle imprese di navigazione che operano nei collegamenti a corto raggio, hanno inviato ai Ministri della Sanità, del Turismo e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, nonché, in contemporanea, ai Presidenti delle Regioni di cui fanno parte le comunità che vivono sulle isole. Oggetto dell’appello la norma che limita al 50%, rispetto alla capacità delle navi, il numero dei passeggeri che possono effettivamente essere imbarcati per ogni corsa.

Pubblicato da COM il: 1/6/2021 h 11:35 - Riproduzione riservata