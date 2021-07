ANCEFERR: Miceli (presidente), l’impresa per un’infrastruttura sostenibile. Regole e sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 6 LUG – “La sicurezza e il rispetto delle regole nelle condizioni di lavoro sono le priorità assolute per le imprese che aderiscono ad ANCEFERR, e ogni aggiornamento del quadro normativo per combattere le situazioni di irregolarità è visto dalla nostra associazione con il massimo favore.

Ma chiediamo alla pubblica amministrazione e alle parti sociali l’impegno per velocizzare e far crescere la capacità delle imprese costruttrici a realizzare le infrastrutture su cui il Paese sta investendo grandi risorse, a partire dal PNRR. Le imprese costruttrici pagano 57 miliardi di euro solo per seguire le pratiche da svolgere con la pubblica amministrazione, e questo è un costo che penalizza le nostre imprese e la produttività del Paese.” Sono alcuni dei punti toccati da Vito Miceli, presidente di ANCEFERR, nella relazione con cui ha aperto i lavori del convegno “L’impresa per un’infrastruttura sostenibile”, organizzato dall’associazione.

Consulta l’intervento presidente anceferr Vito MICELI

