ANCEFERR: le imprese di costruzioni ferroviarie alla sfida del PNRR. Miceli, pronti a collaborare

(FERPRESS) – Roma, 6 LUG – “Le imprese ANCEFERR non sono e non saranno nella retroguardia del Paese, ma sulla frontiera dell’innovazione. E’ il momento di raccogliere le migliori energie per vincere insieme la sfida della ripresa sostenibile. Tutte le imprese di qualità partecipino alla sfida del PNRR, e – se tutti lavorano per lo stesso obiettivo – l’Italia corre il felice rischio di realizzarlo.” Vito Miceli, presidente di ANCEFERR (l’Associazione nazionale costruttori edili ferroviari riuniti), conclude ricordando i principali messaggi venuti dal convegno “L’impresa per una infrastruttura sostenibile. Il PNRR”, organizzato dall’associazione.

Il convegno ha vissuto molti spunti e registrato l’intervento, oltre delle imprese industriali, di numerosi esponenti della politica e dell istituzioni, a partire dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilistà sostenibili, Enrico Giovannini, che ha partecipato con un lungo intervento in videoconferenza tutto dedicato a spronare le imprese a partecipare alla sfida della nuova frontiera del cambiamento. Successivamente, è intervenuta anche la presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffella Paita, il viceministro del MIMS Alessandro Morelli, e la sottosegratria di Stato al MEF Alessandra Sartore. Per RFI-Rete Ferroviaria Italiana, presenti l’amministratrice delegata Vera Fiorani, il direttore investimenti Vincenzo Macello e il direttore produzione Guido Del Vasto. Tra gli altri ruoli istituzionali, presenti il direttore generale del MIMS Enrico Maria Puja, i rappresentanti di ANSFISA (Domenico De Bartolomeo e Pier Luigi Navone) e – per il mondo del lavoro – del sindacato Fillea Cgil. Gabriele Buia, presidente di ANCE, ha portato la voce dell’Associazione nazionale costruttori, cioè di quelle imprese chiamate a realizzare il PNRR anche fuori dall’aibito ferroviario.

Infrastrutture ferroviarie che rimangono, comunque, l’ambito centrale del PNRR e che rappresentano per RFI un’ulteriore sfida: l’amministratrice delegata Vera Fiorani ha spiegato che già oggi RFI è la principale stazione appaltante italiana, ma già l’anno prossimo dovrà riuscire a raddoppiare il volume degli appalti, passando da 4,5 miliardi di euro a oltre 9 miliardi. Vincenzo Macello ha spiegato nel dettaglio la dimensione degli interventi e le tempistiche sempre più stringenti, entro il 2023 tutti i cantieri dovranno essere messi in opera e cominciare la corsa per concludere la parte dei lavori entro il 2026.

Una accelerazione che rappresenta una vera sfida per le imprese di costruzioni, ma che le imprese – come hanno spiegato i presidenti Miceli e Buia – sono ben felici di raccogliere, purchè si avviino a soluzione gli eterni problemi irrisolti del settore, vale a dire il peso delle burocrazie (57 miliardi di euro il costo stimato dalle imprese per produrre le documentazioni necessarie), e si favoriscano i processi di efficentamento del settore. Il 96% delle imprese aderenti alle associazioni fatturano meno di un milione di euro e risultano avere meno di 5 dipendenti; nonostante ciò, le procedure di gara prevedono si riparta ogni volta da capo, e impediscono che – ad esempio – il 4% delle imprese qualificate possa avere accesso attraverso un percorso specifico, grantito da regole e controlli ma senza inutili duplicazioni di procedure. La richiesta dei presidenti di ANCEFERR e ANCE è anche di porre definitivamente fine al meccanismo del massimo ribasso nelle gare, ma soprattutto di procedere ad una revisione del Codice degli Appalti nel segno della semplificazione. Essenziale, inoltre, è avere la garanzia della certezze di regole valide e che rimangono stabili nel tempo: negli ultimi 25 anni – hanno denunciato le associazioni – ci sono state ben 500 modifiche delle norme che regolano gli appalti e gli affidamenti dei lavori, creando incertezze, difficoltà e ulteriori costi alle imprese, oltretutto incapaci di programmare gli investimenti a lungo termine. I costruttori sono, comunque, pronti a collaborare col mondo politico e sindacale per individuare le soluzioni necessarie e – nello stesso tempo – convinti che la sfida del PNRR l’Italia riuscirà a vincerla.

Pubblicato da AD il: 6/7/2021 h 16:23 - Riproduzione riservata