ANCEFERR: il 6 luglio l’evento “Ecco l’impresa di qualità per una infrastruttura sostenibile”

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – I costruttori ferroviari associati in Anceferr chiamano il Governo, il Parlamento, il Sindacato, RFI, Ansfisa e Ance alla realizzazione dell’infrastruttura sostenibile realizzata dalle imprese di qualità. L’appuntamento è per martedì, 6 luglio, dalle 9,30 alle 13,30 a Roma, presso il Centro Congressi Antonianum di viale Manzoni 1.

Anceferr è una realtà importante per l’economia del Paese: impiega a oggi 12mila lavoratori (3mila dipendenti diretti, 3mila subappaltatori, 6mila tra artigiani e trasportatori in rapporto preferenziale); ha un bilancio annuo (2020) complessivo pari a 1,8miliardi di euro, rappresenta lo 0,1 percento del Prodotto interno lordo. Se a questi numeri si sommano i 12mila dipendenti tra fornitori, costruttori e manutentori di mezzi, si arriva a un bilancio complessivo di filiera di circa 4 miliardi di euro pari ad oltre lo 0,2% del Pil.

Il convegno, completamente plastic free, si terrà in presenza, nel rispetto delle normative anti- Covid 19, e sarà trasmesso sulla piattaforma del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (www.cifi.it) per il conseguimento dei crediti formativi per gli iscritti all’Ordine.

Ecco il programma.

ore 9.30 Saluti e Relazione del Presidente ANCEFERR: Vito Miceli

Ore10.00_ la Politica, l’impresa, il lavoro

MEF: Sottosegretaria di Stato Alessandra Sartore

COMMISSIONE TRASPORTI CAMERA: Presidente On. Raffaella Paita

RFI: Amministratrice Delegata e Direttrice Generale Vera Fiorani

ANSFISA: Direttore Generale Domenico De Bartolomeo

FILLEA CGIL: Segretario Generale Alessandro Genovesi

ANCE: Presidente Gabriele Buia

Interviene il viceministro delle INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI: Alessandro Morelli

Ore 12.00_ La gestione, la sicurezza

RFI: Direttore Produzione Giulio Del Vasto

Direttore Investimenti Vincenzo Macello

MIMS: Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Enrico Maria Pujia

Presidente C.S.LL.PP. e Commissione Permanente Gallerie prof. Andrea Ferrante

ANSFISA: Direttore generale per la sicurezza delle ferrovie

Pier Luigi Giovanni Navone

MODERA

Michele Renzulli (capo redattore economia TG1)

