Anceferr: auguri ai nuovi vertici Rfi e Trenitalia, pronti a vincere la sfida della sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – “Arrivano al vertice di Rfi Anna Masutti, presidente e Vera Fiorani, Ad, alle quali va un sincero augurio di buon lavoro da tutti gli associati Anceferr che salutano e ringraziano gli amministratori uscenti per questi anni di proficua collaborazione. Siamo certi che l’importante contributo delle nostre imprese per la manutenzione e la sicurezza della rete ferroviaria italiana, riceverà ora il nuovo, necessario slancio dopo una fase di rallentamento aggravata dalla pandemia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it