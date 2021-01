ANBI e FIAB: firmato accordo per sviluppo piste ciclabili lungo i canali della bonifica

(FERPRESS) – Roma, 11 DIC – E’ stato firmato in questi giorni un accordo finalizzato allo sviluppo di iniziative e programmi di ricerca per lo studio delle relazioni tra la rete nazionale dei corsi d’acqua e la rete delle ciclovie regionali e nazionali, con particolare riferimento all’armonizzazione delle norme, che ne disciplinano la gestione in sicurezza; a sottoscriverlo: ANBI – Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue; Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design; Cirem – Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell’Università di Cagliari; FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/1/2021 h 10:39 - Riproduzione riservata