Anas Toscana: sindacati, serve il personale per garantire la sicurezza delle strade

(FERPRESS) – Firenze, 20 APR – “ANAS Toscana gestisce attualmente circa 1.700 chilomentri di strade, con oltre 900 fra ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie. Nel 2018, un Dpcm ha previsto il passaggio di oltre 500 chilometri di strade precedentemente gestite dagli Enti locali sotto la gestione Anas, non prevedendo però alcun aumento del personale, che già era esiguo per garantire la normale gestione della manutenzione ordinaria delle strade. A seguito di ciò le organizzazioni sindacali locali hanno avviato una ferma azione di protesta che ha portato, nell’Aprile 2019, ad un’intesa al tavolo della Prefettura di Firenze che prevede l’assunzione di circa 200 addetti, tra personale tecnico e operativo”.

