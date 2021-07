ANAS, sicurezza stradale: dal 6 luglio lo spot effetto “sliding doors” sulle reti RAI

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Per sensibilizzare gli utenti della strada e richiamare all’adozione di comportamenti responsabili, a partire dal 6 luglio sulle reti RAI andrà in onda “Vite parallele”. Lo spot, ideato nell’ambito di “Guida e basta”, la campagna per la sicurezza stradale promossa da Anas in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Polizia di Stato, e veicolata attraverso gli spazi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà diffuso anche sui principali media nazionali privati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 5/7/2021 h 15:32 - Riproduzione riservata