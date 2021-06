Anas: ripartono le attività in Libia per la realizzazione dell’autostrada Ras Eidyer-Emsaad

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – Anas (Gruppo FS Italiane), attraverso il consorzio PMC Mediterraneum, riavvia le attività infrastrutturali in Libia per la realizzazione dell’autostrada Ras Ejdyer-Emsaad. La costruzione dell’autostrada costiera libica, lunga complessivamente circa 1.750 chilometri, rientra tra le opere previste dal “Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Jamhiriya Araba Libica Popolare Socialista”, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, che stabilisce, tra i vari aspetti, che l’opera dovrà essere realizzata esclusivamente da imprese italiane.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it