Anas: Pellecchia (Fit-Cisl), occorre un provvedimento sblocca assunzioni

(FERPRESS) – Roma, 14 MAG – “È positivo il riconoscimento che la Corte dei Conti dà oggi ad Anas, società del gruppo Fs, e cioè che nel 2019 si è rafforzata nel ruolo di player nazionale di infrastrutture e mobilità al servizio del pubblico e del sistema economico interno, diminuendo al contempo il debito pregresso dell’azienda. Ma a maggior ragione non ci capacitiamo del paradosso per cui da una parte si chiede, giustamente, alla società di fare meglio e di più, anche in vista dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e dall’altra non si mette Anas in grado di affrontare le nuove sfide con una dotazione organica adeguata e quindi di poter assumere nuovi giovani tecnici”.

Pubblicato da COM il: 14/5/2021 h 13:47 - Riproduzione riservata