Anas: Pellecchia (Fit-Cisl), bene investimenti ma servono assunzioni

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – “Prendiamo atto delle dichiarazioni dell’Amministratore delegato sugli investimenti di Anas e osserviamo che il lavoro dell’azienda sta andando bene anche grazie al contributo delle lavoratrici e dei lavoratori, che in questo periodo sono sovraccarichi di attività. L’Ad lo sa ed è proprio per questa ragione che chiediamo al MIMS di creare le condizioni affinché l’azienda, in autonomia e al pari delle società concorrenti, possa procedere per acquisire in tempi brevi le risorse umane necessarie”.

Pubblicato da COM il: 29/4/2021 h 14:08 - Riproduzione riservata