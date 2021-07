Anas, Osservatorio del Traffico: a giugno 2021 traffico in aumento del +13% rispetto al mese precedente

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – Prosegue l’aumento del traffico sull’intera rete Anas. Complice l’inizio della stagione estiva con i primi spostamenti per le vacanze, l’indice di Mobilità Rilevata registra a giugno 2021 un incremento del +13% rispetto al mese precedente e del +15% nei confronti dello stesso periodo dell’anno passato. Comparando il mese appena trascorso con il giugno 2019, era precovid, si rileva come l’Indice di Mobilità Rilevata sia cresciuto del 12% sulla rete delle arterie principali e del 9% sull’intera rete Anas.

