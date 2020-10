Anas: la street art sul GRA entra a far parte delle celebrazioni della XX Settimana della Lingua Italiana in Cina

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Il Grande Raccordo Anulare di Roma va in scena in Cina. Nell’ambito delle celebrazioni della XX Settimana della Lingua Italiana “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”, presso l’Accademia di Belle Arti di Chongqing verrà proiettata, fino al 25 ottobre 2020, la serie dei 10 documentari che raccontano GRAArt, una iniziativa di street art promossa da Anas (Gruppo FS Italiane) per riqualificare e valorizzare le infrastrutture di una delle arterie più importanti del Paese, nell’obiettivo di dare una identità ai cosiddetti “non luoghi” e creando un circuito museale all’aperto che racconta la storia della periferia di una grande città come Roma.

Pubblicato da COM il: 22/10/2020 h 13:10 - Riproduzione riservata