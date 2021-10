Anas: i reali di Svezia visitano la Smart Road sull’autostrada A91 “Roma – Aeroporto di Fiumicino”

(FERPRESS) – Roma, 18 OTT – Le Altezze Reali, la Principessa ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel, insieme al Ministro del Commercio Estero Svedese, Anna Hallberg, e all’ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund hanno visitato la Sala di Controllo della Smart Road Anas sull’autostrada A91 “Roma – Aeroporto di Fiumicino”, dove sono in corso i primi test, in vista della prossima attivazione della nuova tecnologia. All’incontro ha partecipato anche una delegazione di rappresentanti del mondo accademico e del top management delle più importanti industrie e aziende svedesi.

Pubblicato da COM il: 18/10/2021 h 16:00 - Riproduzione riservata