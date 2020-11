Anas: consegnati i lavori del 4° lotto della nuova strada statale 125 “Orientale Sarda”

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – Anas, società del gruppo FS italiane, ha consegnato i lavori di completamento del lotto 4 stralcio 2° della nuova strada statale 125 “Orientale Sarda”, tra Barisardo e Tortolì, in provincia di Nuoro

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it