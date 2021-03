Anas al sindaco Mastella, ad aprile al via la ripavimentazione della Tangenziale Ovest

(FERPRESS) – Benevento, 18 MAR – Il sindaco Clemente Mastella, a seguito di ripetute sollecitazioni, la mattina del 18 marzo, è stato informato dai vertici regionali di Anas Spa che, a partire dal prossimo mese di aprile, inizieranno i lavori di ripavimentazione della Tangenziale Ovest di Benevento e del raccordo autostradale che collega il capoluogo sannita a Castel del Lago, oltre che i lavori per il raddoppio delle corsie della Statale 372 che collega Benevento a Caianello.

In mattinata, il sindaco Mastella ha anche chiesto al prefetto Carlo Torlontano, che ha accolto la richiesta del primo cittadino, di convocare presso la Prefettura un tavolo con la partecipazione dell’Anas per decidere la collocazione di dispositivi di controllo della velocità nelle strade di accesso e collegamento cittadino dove si sono registrati gravi incidenti (alcuni dei quali mortali) in modo da rendere più sicura la percorrenza delle suddette arterie.

