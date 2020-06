Anas: da agosto 2020, inizierà ad utilizzare solo energia sostenibile, rinnovabile e pulita per tutte le sue attività aziendali

(FERPRESS) – Roma, 5 GIU – Anas (Gruppo FS Italiane), a partire da agosto 2020, inizierà ad utilizzare solo energia sostenibile, rinnovabile e pulita per tutte le sue attività aziendali. Anas, infatti, ha provveduto, tramite l’adesione a Convenzione Consip, all’acquisto di energia verde per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

