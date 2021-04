Anama: riparte il lavoro sul Position Paper Cargo Aereo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(FERPRESS) – Milano, 15 APR – Giovedì, 15 aprile, sotto la direzione del Dott. Costantino Fiorillo, Direttore Generale per gli aeroporti e il trasporto aereo del MIMS, sono ripartiti i lavori sul Position Paper Cargo Aereo, documento frutto di un dialogo tra Ministero e tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore del trasporto aereo delle merci, iniziato nel 2016 e che oggi riceve un nuovo impulso.

