ANAMA e Fedespedi esprimono cordoglio per la scomparsa di Marina Marzani, past president e membro del direttivo ANAMA

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – Questa mattina ANAMA e Fedespedi hanno appreso la notizia della prematura scomparsa di Marina Marzani e desiderano unirsi con affetto e stima al dolore di famigliari, amici e colleghi di una vita.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it