AMTS: da domenica 1 agosto linea Catania-Acitrezza torna a pieno regime

(FERPRESS) – Catania, 28 LUG – A partire da domenica 1 agosto prossimo, la linea bus 534 dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta che collega Catania ad Acitrezza, passando per la Scogliera e Acicastello, tornerà a pieno regime. Lo ha disposto il presidente dell’Amts, Giacomo Bellavia, dopo aver ricevuto la richiesta di ripristino delle corse del 534 da parte del sindaco di Acicastello, Carmelo Scandurra. Si tornerà, quindi, a dare piena applicazione al contratto di servizio stipulato già prima dell’inizio della pandemia. Le corse, infatti, sempre su richiesta del sindaco castellese, avevano subito una riduzione per via della minore affluenza di utenti a causa delle misure restrittive anticovid.

Pubblicato da COM il: 28/7/2021 h 17:01 - Riproduzione riservata