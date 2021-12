Amts Catania: in servizio da oggi 20 nuovi autisti. Pogliese, orgogliosi per assunzioni trasparenti

(FERPRESS) – Catania, 13 DIC – Il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha dato il benvenuto a palazzo degli elefanti ai 20 nuovi autisti assunti dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA che avendo già completato il ciclo di affiancamento, sono già in servizio sulle linee cittadine. I nuovi autisti sono stati selezionati nei mesi scorsi, unico caso in Italia nel settore del trasporto pubblico locale, con un concorso celerissimo, valutando i soli titoli e l’esperienza, quindi totalmente basato sulla meritocrazia. Tra di essi, ci sono elementi molto giovani, tutti siciliani, che hanno già avuto analoghe esperienze lavorative in altre parte d’Italia e due anche a Malta.

Pubblicato da COM il: 13/12/2021 h 16:15 - Riproduzione riservata