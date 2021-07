(FERPRESS) – Bari, 7 LUG – Amtab e Moovit rinnovano la loro collaborazione per offrire informazioni in tempo reale a cittadini e turisti. Grazie alla app per la mobilità urbana, utilizzata da oltre 950 milioni di persone, Amtab dà la possibilità ai propri utenti di individuare rapidamente le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione, di conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata, di conoscere il livello di capienza del mezzo e di ricevere comunicazioni su eventuali modifiche improvvise o pianificate della rete di trasporto pubblico.

Pubblicato da COM il: 7/7/2021 h 12:59 - Riproduzione riservata