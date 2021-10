AMT sperimenta il bus elettrico E-way di IVECO a Genova e nel Levante

(FERPRESS) – Genova, 26 OTT – AMT prosegue nella sperimentazione della tecnologia elettrica a servizio del trasporto pubblico green. L’azienda ha scelto di testare sulle strade genovesi e sul territorio provinciale del Levante un nuovo bus elettrico. Si tratta del modello E- way di Iveco, 100% elettrico, zero emissioni, 9,5 metri di lunghezza per 2,3 metri di larghezza. Questa misura è nuova sul mercato ed è di particolare interesse per il sistema di trasporti di AMT. La sperimentazione ha l’obiettivo di testare manovrabilità e consumi del mezzo sul nostro territorio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 26/10/2021 h 15:10 - Riproduzione riservata