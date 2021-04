AMT per la scuola: a Genova confermati servizi già attivati con ripresa didattica in presenza delle superiori

(FERPRESS) – Genova, 23 APR – Servizi AMT confermati anche con le nuove decisioni in merito alla didattica in presenza per gli studenti delle scuole secondarie superiori. Il cambio di percentuale e l’incremento degli alunni in presenza non modifica l’assetto del piano di trasporti, urbano e provinciale, già concordato nel mese di gennaio al tavolo della Prefettura e dimensionato per coprire fino al 75% di studenti in presenza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/4/2021 h 16:13 - Riproduzione riservata