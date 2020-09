AMR: Guerrieri, fatto un enorme sforzo per organizzare servizio che rispondesse a esigenze degli studenti

(FERPRESS) – Bologna, 14 SET – Approntato il piano straordinario di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale per dare una risposta adeguata alle esigenze del trasporto scolastico per garantire ad ogni studente la possibilità

di muoversi con i mezzi pubblici nel rispetto delle norme anticovid. Previsto anche l’utilizzo di facilitatori nei punti critici a rischio assembramento e per invitare a mantenere il distanziamento ed un corretto uso dei mezzi di trasporto. Misure eccezionali che l’Agenzia AMR ha potuto promuovere grazie al contributo straordinario della Regione Emilia Romagna e degli enti locali, operando a stretto contatto con istituti scolastici, Start Romagna e gli altri gestori del servizio.

L’agenzia per la Mobilità Romagnola A.M.R., Start Romagna S.p.A. e i gestori privati hanno

pianificato il trasporto pubblico locale dell’Ambito Romagna con un programma ad hoc per la

riapertura delle scuole.

La pianificazione ha dovuto tenere conto delle linee guida per il contenimento della diffusione del Covid 19 e della conseguente riduzione della capienza dei mezzi di trasporto all’80%.

È stato dunque sottoposto alla Regione Emilia Romagna un piano di chilometri aggiuntivi di 1,9 milioni per i territori romagnoli, piano che è stato approvato in tempi brevissimi.

Il fabbisogno di autobus aggiuntivo è stato calcolato in circa 70 mezzi, che Start Romagna e le Aziende dei vettori privati romagnoli, soci dei Consorzi affidatari, metteranno a disposizione.

Le risorse previste, messe in campo dallo Stato e dalla Regione per questo tipo di potenziamento straordinario ammontano per la Romagna a 5 milioni e 750 mila euro.

Il metodo adottato per individuare le necessità si è focalizzato sulle direttrici dei tre bacini che presentavano storicamente criticità all’inizio del periodo scolastico. È stata data priorità al potenziamento delle direttrici extraurbane, in quanto sono linee ad orario fisso e non a frequenza periodica, non potendo in alcun modo, lo studente, scegliere la corsa successiva in caso di raggiungimento della capienza massima. In seguito è stato cercato il rafforzamento delle direttrici urbane provenienti dal forese.

Gli utenti all’interno dell’autobus dovranno obbligatoriamente portare la mascherina, il cui utilizzo sarà necessario anche alle fermate, nel caso in cui non venga mantenuto il distanziamento previsto dalle norme.

Fra Start Romagna e AMR si è attivata una cabina di regia permanente in grado di apporre correttivi in tempo reale. È infatti prevedibile che con le tante variabili in gioco (orari scolastici, utilizzo dei mezzi alternativi, etc.) si possano verificare criticità su cui occorrerà tempestivamente intervenire.

L’impegno profuso sarà massimo e sarà molto importante la collaborazione di tutti gli interessati: studenti, famiglie, insegnanti e tutto il personale scolastico.

L’Amministratore Unico di A.M.R. arch. Guido Guerrieri: “E’ stato fatto un enorme sforzo da parte dell’agenzia A.M.R., enti locali, Start Romagna e gli altri gestori per organizzare un servizio capace di raccogliere le diverse esigenze dei plessi scolastici. Non riteniamo concluso il nostro lavoro e siamo pronti ad attuare tutte le modifiche e correttivi che si renderanno necessari”

Pubblicato da COM il: 14/9/2020 h 09:04 - Riproduzione riservata