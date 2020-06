AMODO: Maratona Ferroviaria per la riscoperta e valorizzazione delle linee ferroviarie locali e del turismo sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 17 GIU – Due giorni in viaggio, sei pionieri di AMODO, un itinerario tra Rimini e Venezia in treno, battello e bus, per sostenere la ripresa del turismo sostenibile, la mobilità dolce e la ripartenza intelligente del paese post covid 19. AMODO – Alleanza della Mobilità Dolce promossa da 28 associazioni e 12 aderenti – conclude la Primavera della Mobilità Dolce 2020 come ogni anno con una Maratona Ferroviaria dedicata alla riscoperta e valorizzazione delle linee ferroviarie locali e del turismo sostenibile. Lo comunica la stessa AMODO.

17/6/2020