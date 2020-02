AMODO: dal 21 marzo al 21 giugno decine di eventi saranno protagonisti della Primavera per la Mobilità Dolce 2020

(FERPRESS) – Roma, 21 FEB – Arriva la primavera per la mobilità dolce di AMODO! Dal 21 marzo al 21 giugno 2020 decine di eventi saranno protagonisti della Primavera per la Mobilità Dolce 2020, per chi ama pedalare, camminare, scoprire ferrovie turistiche, alla scoperta della bellezza della natura, dei piccoli borghi e del paesaggio italiano.

Il 2020 è stato indetto dal Ministro Franceschini del Mibact come l’anno del treno turistico! Quindi evento centrale della Primavera sarà la Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, fissata per il 23 e 24 maggio 2020, dove antiche ferrovie e vecchi tracciati, ferrovie sospese e linee locali, saranno valorizzate con treni turistici o come greenways con cammini e pedalate.

Vi informiamo che il lancio della Primavera Dolce sarà il 7 marzo 2020 a Milano durante “Fà la cosa giusta!”, fiera sugli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di Mezzo. Al mattino si svolgerà un evento dedicato al Treno Turistico ed al Ferrociclo, (ore 11-12, Piazza Viaggiatori) mentre al pomeriggio avremo due seminari sul progetto Scuole in Cammino e Intermodalità Lenta.

A giugno, per la chiusura della Primavera, sarà presente la consueta Maratona Ferroviaria 2019 lungo i tracciati ferroviari locali, alla scoperta delle reti di mobilità dolce nei territori.

Con questi eventi vogliamo sollecitare le Istituzioni nazionali e locali per l’attuazione della Legge per le ferrovie turistiche, per lo sviluppo della mobilità ciclistica e la realizzazione delle ciclovie turistiche come previsto dalla Legge 2/2018, per la crescita dei cammini con l’aggiornamento dell’Atlante e gli investimenti sulle reti.

Ma soprattutto vogliamo coinvolgere i cittadini e le cittadine per far crescere la cultura del piacere del viaggio slow nel paesaggio italiano.

Ma è fondamentale la vostra collaborazione, con l’organizzazione di eventi, treni turistici, camminate, pedalate, escursioni, trekking, visite a borghi, pedalate sui binari con ferrociclo, percorsi con le reti di mobilità dolce in parchi, oasi e natura. Ma anche mostre, convegni, presentazioni di libri, incontro con le istituzioni e le associazioni locali, petizioni, presentazione di progetti.

Vi preghiamo di organizzare il vostro evento durante la Primavera per la Mobilità Dolce dal 21 marzo al 21 giugno 2020.

Ed in particolare di organizzare eventi in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie del 23 e 24 maggio con eventi sul treno turistico, il ferrociclo, treni didattici, greenways su vecchi binari ciclopedonali, per concentrare in queste due giornate la maggioranza degli eventi legati a treno, binari e greenways.

Sul piano organizzativo vi chiediamo gentilmente:

Fateci sapere il vostro calendario scrivendo a info@mobilitadolce.net

Vi chiediamo di comunicare il vostro evento compilando il form disponibile a questo link > http://bit.ly/eventi-primavera-dolce

La locandina base e il logo da utilizzare per il vostro evento sono disponibili nella cartella condivisa disponibile a questo link > http://bit.ly/cartella-condivisa-AMODO

