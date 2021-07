aMo: investimenti per un mln di euro a Comuni e Provincia per opere che migliorino le performances del TPL

(FERPRESS) – Modena, 1 LUG – Oltre 9 milioni in tre anni, per cofinanziare progetti infrastrutturali che migliorino le performances del trasporto pubblico; completare il Terminal e Deposito bus di Mirandola; adeguare e riqualificare la rete filoviaria di via Canaletto; spostare la sottostazione filoviaria dell’ex AMCM, rinnovare e migliorare le fermate e le pensiline del servizio urbano di Modena; per rinnovare il sistema AVM e le tecnologie di monitoraggio del servizio e mantenere in efficienza fermate e depositi bus.

Pubblicato da COM il: 1/7/2021 h 15:36 - Riproduzione riservata