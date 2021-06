Amministrative Roma: Masucci (Fit-Cisl Lazio), nostre proposte su trasporti e mobilità per risolvere nodi cruciali

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – “Trasporti e rifiuti sono tra i temi cruciali per la qualità della vita, l’attrattività e la competitività della nostra Capitale: per questo motivo, in vista delle elezioni amministrative, stiamo preparando da tempo due diversi studi su altrettanti nodi cruciali della vita di Roma. Riteniamo imprescindibile che la città riparta da un patto per la mobilità e un patto per il decoro, che dovranno basarsi su proposte e strategie concrete, oltre che su dati scientifici e scenari dettagliati”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/6/2021 h 11:52 - Riproduzione riservata