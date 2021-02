American Track acquisisce ‘Dirtworks Rail of the Carolinas’

(FERPRESS) – Roma, 9 FEB – Come una delle principali società di progettazione, costruzione e manutenzione di ferrovie della nazione negli Stati Uniti, American Track è orgogliosa di annunciare l’acquisto di Dirtworks Rail of the Carolinas (HGNS Inc), che opererà come parte di American Track in futuro.

Nel 2016, Hilltop Private Capital ha consolidato due società di servizi ferroviari per formare American Track. Da quel momento, American Track ha continuato a crescere organicamente e attraverso acquisizioni. Con un’eredità che dura da oltre 40 anni, le varie entità ora operano in nove località negli Stati Uniti sotto il nome di “American Track” per fornire servizi di supporto ferroviario a miniere, porti, raffinerie, impianti di produzione, magazzini, strutture di trasbordo, vagoni ferroviari essenziali per la manutenzione, linee ferroviarie brevi e principali negli Stati Uniti.

Thomas Lucario, Presidente e CEO di American Track, ha commentato: “Mark Snyder ha costruito una grande azienda di servizi ferroviari con una solida reputazione per l’eccellenza in Carolina e oltre. Siamo entusiasti di aggiungere l’ex organizzazione Dirtworks Rail al nostro team in continua crescita qui ad American Track e per poter offrire funzionalità aggiuntive ai clienti Dirtworks Rail “.

“Ringraziamo Mark e il team per la loro fiducia e siamo lieti di supportare American Track nei suoi obiettivi di crescita”, ha affermato Kate Lehman Managing Partner di Hilltop Private Capital. “American Track continuerà a cercare opportunità simili per tutto il 2021”.

