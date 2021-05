American Airlines riprende il volo da Roma a New York con il protocollo “Covid Tested” senza quarantena in Italia

(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – Ieri, domenica 9 maggio 2021 alle ore 07.15, è atterrato presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) il primo volo proveniente da New York John F. Kennedy (JFK) dopo un anno di sospensione, che è successivamente ripartito alle ore 09.40 verso New York. Mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri e del personale, American Airlines sta intraprendendo un percorso di ricostruzione del proprio network globale e la ripresa del volo tra Roma e New York ne è parte integrante.

Pubblicato da COM il: 10/5/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata