American Airlines: nuovi voli solo cargo dagli Stati Uniti all’Europa. Servizi per Monaco, Parigi, Dublino, Roma, Londra e Madrid

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – Quando American Airlines rilanciò i voli solo cargo a marzo, il suo team Cargo partì con 20 voli strategici verso due destinazioni chiave. A settembre, il suo programma di solo cargo totalizzerà più di 1.000 voli che serviranno 32 città; un piano iniziato come esperimento è ora cresciuto in modo esponenziale negli ultimi 6 mesi. Più che raddoppiando i voli solo cargo rispetto ad agosto, American Airlines Cargo è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in un momento di domanda record.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/9/2020 h 13:49 - Riproduzione riservata